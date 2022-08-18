مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 في حادث انقلاب سيارة على طريق «الضبعة - القاهرة»

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الضبعة - القاهرة الإقليمي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل المصابون إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء وحالات مصابين حادث طريق الضبعة

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي ضحايا ومصابين حادث سيارة طريق الضبعة وهم: «أميرة محسن عبدالمنعم 26 سنة، ولارين أنس رمضان 3 سنوات، وريان أنس رمضان شهرين، ومحمد جلال أمين 32 سنة، ووفاء عادل عبدالستار 30 سنة، جثة هامدة، وانتصار جلال أمين 47 سنة، وجلال أمين حسن 70 سنة، جثة هامدة، وأمين محمد جلال، وجلال محمد جلال 9 سنوات، جثة هامدة، وسليم محمد جلال 3 سنوات، وجارٍ استكمال الفحوصات الطبية للمصابين.

وجرى التحفظ على جثث الضحايا الثلاثة في ثلاجة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.

الشرطة تعاين موقع الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق الضبعة القاهرة الإقليمي، إلى موقع الحادث، وجارٍ الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير لجهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.