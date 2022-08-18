إصابة إسكندراني بطعنة في رقبته لخلاف على ركنة سيارة

أصيب شاب ثلاثيني، في منطقة محرم بك وسط الإسكندرية، بطعنة في العنق إثر خلاف مع أحد الأشخاص، في جراج للسيارات أمام محل للكاوتش الخاص بالمجني عليه، ترتب عليه طعن الشاب الثلاثيني في رقبته، نقل إثرها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته.

تفاصيل واقعة إصابة مالك محل كاوتش

بدأت الواقعة حين تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة محرم بك، يفيد بوقوع حادث في زين العابدين بجوار المستشفى القبطي ومدرسة العباسية يفيد بإصابة شاب في ذلك الشارع المشار إليه.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك وسط الإسكندرية برفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة شاب ثلاثيني يدعى «عمرو» مالك محل كاوتش، إثر طعنة في الرقبة من قبل مستأجرين جراچ تحت عمارة المحل؛ ليتم نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم أملا في إنقاذ حياته بسبب خطورة الطعنة التي قد تنهي حياتها سريعا.

مشاجرة بسبب ركنة سيارة أمام محل

وبسؤال شهود العيان، تبين أن الواقعة كانت نتيجة خلافات على عدم وضع عربيات أمام محل المجني عليه، والتي انتهت بطعن أحد مسؤولي الجراج للمجني عليه في رقبته بآلة حادة.

وتحرر محضر بالواقعة وجار ضبط المتهمين، فيما نقل المجني عليه إلى المشرحة لتلقي العلاج فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.