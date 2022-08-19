أستاذ تمويل: حسن عبدالله لديه خبرة كبيرة وسيدير «المركزي» بشكل أفضل

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن تعيين المصرفي حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، جاء بعد خبرته الكبيرة في إدارة السياسة النقدية والبنوك الفترة السابقة، لافتًا إلى أن التغيير أتى بعد التعديل الوزاري الأخير الأكبر في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وسيكون المصرفي الجديد قادرًا على إدارة البنك المركزي بشكل أفضل وسط صعوبات اقتصادية عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

مصر قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل أفضل الفترة المقبلة

وأضاف «إبراهيم» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الدولة المصرية في ظل الإنجازات التي حققتها السنوات المقبلة، قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل أفضل خاصة أن مصر دولة ذات ثقل في المنطقة العربية، وأنها لا تحتاج إلى برنامج إصلاح اقتصادي جديد الفترة المقبلة.

سبب لقاء رئيس الوزراء مع رئيس البنك المركزي الجديد

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن لقاء رئيس الوزراء مع القائم بأعمال البنك المركزي الجديد، جاء من أجل الحديث عن التعامل مع النقد الأجنبي الفترة المقبلة، في ظل تراجعه عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك للحديث عن الاستثمارات الأجنبية في مصر، وقطاع الصناعة في مصر والذي سيكون قاطرة التنمية الفترة المقبلة.

اعتذار طارق عامر

واعتذر المصرفي طارق عامر عن الاستمرار في منصب رئيس البنك المركزي قبل عام واحد من انتهاء مدته وقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتذاره أمس الأربعاء ليحل محله حسن عبدالله الذي تولى سابقا رئاسة البنك العربي الإفريقي.