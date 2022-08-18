إحالة المتهم بقتل زوجته بالغردقة للجنايات.. خنقها بإيشارب وسلم نفسه

قررت نيابة البحر الأحمر، مساء اليوم الخميس، إحالة الزوج المتهم بقتل زوجته في مدينة الغردقة، إلى محكمة الجنايات، التي حددت جلسة 13 سبتمبر المقبل، لبدء محاكمته بتهمة قتل زوجته، حيث قام المتهم بتسليم نفسه لأجهزة الأمن بقسم شرطة أول الغردقة، واعترف في التحقيقات بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات زوجية.

المتهم خنق زوجته وسلم نفسه للشرطة

تعود تفاصيل الواقعة عندما اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً من المقدم أسامة مهران، مفتش مباحث قسم شرطة أول الغردقة، يفيد بقيام شاب يقيم بمنطقة «المدارس» بقتل زوجته، وتسليم نفسه إلى قسم شرطة أول الغردقة، واعترف أمام المقدم إسلام عبدالحميد، رئيس مباحث القسم، بارتكابه الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأمرت بإحالته لمحكمة الجنايات.

تفاصيل واقعة قتل المتهم زوجته

وتبين من التحقيقات، أن سيدة في العقد الثالث من عمرها لقيت مصرعها، علي يد زوجها، بعد قيامه بخنق المجني عليها بمنطقة «الباشا»، في شارع «المدارس»، حتى تركها جثة هامدة، وقام بتسليم نفسه للشرطة، واعترف بارتكاب الجريمة، وانتقلت أجهزة الأمن إلى محل الواقعة، وتم اخطار النيابة ومرفق الإسعاف وإيداع الجثة مشرحة المستشفى، وقيام الطب الشرعي بتشريح الجثة.

مصرع عامل غرقاً بشواطئ مرسى علم

وفي سياق آخر، تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً يفيد بمصرع عامل غرقاً في أحد الشواطئ المفتوحة بمرسى علم، جنوب المحافظة، اليوم الخميس، ويكثف فريق من الغواصين المتطوعين البحث عن جثة العامل الغريق، وتم تحرير محضر بالواقعة للمتابعة واستكمال الإجراءات.