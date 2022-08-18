العثور على جثمان سيدة غرقت بشواطئ الغردقة بعد 10 ساعات من البحث

تمكن عدد من الغواصين بجمعية الإنقاذ البحري والبيئة بمحافظة البحر الأحمر، في العثور على جثمان سيدة في العقد الخامس من العمر، بعد غرقها بأحد شواطئ جنوب مدينة الغردقة، وحُرر محضر بالواقعة، وتم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثمان سيدة غرقت في الغردقة

وأكد حسن الطيب مؤسس جمعية الانقاذ البحري بالبحر الأحمر، العثور على جثمان سيدة في العقد الخامس من العمر جنوب شواطئ مجاويشن موضحا أن أحد الغواصين المتطوعين، ويُدعى عادل عوض زيدان، عضو جمعية الإنقاذ البحري، عثر على الجثمان عقب 10 ساعات من البحث المتواصل، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بمعرفة عدد من الغواصين المتطوعين، وتم إخطار الجهات المختصة بالعثور على الجثمان قبل أن تجرفه الأمواج إلى الجنوب.

البحث عن جثمان سيدة

وبدأ البحث عن جثة السيدة المفقودة في منطقة «اولد فيك» جنوب شواطيء مدينة الغردقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مع ضوء الفجر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتلقى اللواء محي سلامه مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية، يفيد تلقي بلاغ بغرق سيدة في العقد الخامس من العمر بأحد شواطئ الغردقة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.