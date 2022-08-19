حظك اليوم برج الدلو الجمعة 19-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز أصحاب برج الدلو بقوة الشخصية ويحبون الاستقلالية ويسعون للحصول عليها ولا يتنازلون عنها أبدا ولا يسمحون لأحد أن يتحكم بهم، أو أن يفرض رأيه عليهم، وعلى المستوى المهني فهم يميلون إلى الأعمال الحرة التجارية، كما أنهم متميزون في التفكير التجاريّ، ولديهم أفكار جيّدة في تشكيل سياسات ونظريات جديدة خاصّة بالتجارة، كما يمتلكون قدرة بارعة على التواصل مع الآخرين والتفاهم معهم، و التعامل مع أنواع الشخصيات المختلفة، والتكيّف مع أي ظروف.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 19 أغسطس، وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تعمل اليوم بحماس وطاقة، وقد تجد نفسك قادرا على القيام بشيء مبتكر، فقط انتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد تكون اليوم على موعد مع الرومانسية والأوقات العاطفية الحلوة، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».