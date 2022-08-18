«حياة كريمة»: توقيع الكشف الطبي على 390 مواطنا في الفيوم

أعلنت مؤسسة حياة كريمة استمرار فعاليات مبادرة «أنت الحياة» بقرية قلهانة مركز إطسا، بمحافظة الفيوم لليوم الرابع على التوالي، مشيرة إلى أن المبادرة لاقت إقبالًا شديدًا لحضور الفعاليات.

الكشف على 390 مواطنًا

وأشارت «حياة كريمة» في بيان إلى توقيع الكشف الطبي على 390 مواطنًا، ضمن فعاليات «أنت الحياة»، إذ تم الكشف على 64 مواطنًا يعانون من الاعتلال الكلوي، 8 مواطنين دهون وسكر تراكمي، إجراء 76 تحليل هيموجلوبين، كشف باطنة على 93 مواطنًا، 81 كشف أطفال، بالإضافة إلى اغعطاء جرعة أولى من لقاح فيروس كورونا لأحد المواطنين، و9 جرعات تنشيطية، فضلا عن فحص 31 سيدة للكشف عن سرطان الثدي، ضمن «مبادرة صحة المرأة»، و توقيع الكشف عن 37 سيدة في تخصص نساء وتنظيم أسرة، من بينهم 15 حالة وسائل تنظيم أسري.

تدريب 253 سيدة في الورش الحرفية

وعلى الجانب الآخر كشفت المؤسسة، عن تفاصيل تدريبات الورش الحرفية الخاصة، إذ حضرت 253 سيدة التدريبات والورش الحرفية الخاصة بالمجلس القومي للمرأة في اليوم الأول للمجموعة الثانية، مشيرة إلى استمرار ورش وتدريبات وزارة الشباب والرياضة لعدد 150 طفل وطفلة.

مبادرة «أنت الحياة»

يشار إلى أن مؤسسة حياة كريمة أعلنت عن انطلاق فعالية «أنت الحياة» أول فعالية توعوية موسعة من الفيوم، خلال الفترة من 15 وحتى 20 أغسطس، مشيرة إلى أن الفعالية ستضمن عددًا كبيرًا من الأنشطة التي تهدف إلى بناء الإنسان وتوسيع فكره ومداركه.