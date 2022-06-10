برلماني: مبادرة حياة كريمة وفرت فرص عمل وقللت نسبة البطالة

أكد النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف الرعاية الاجتماعية حظي خلال السنوات الماضية يحظى برعاية كبيرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على تحسين الحياة المعيشية للمواطنين خاصة الفقراء ومحدودي الدخل.

توفير فرص عمل ضمن حياة كريمة

ووصف الشرقاوي مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي بـ«غير المسبوقة» كونها من أهم المشروعات القومية، التي ساهمت في تغيير وجه القرى المصرية، مؤكدا أنها أحدثت نقلة نوعية داخل القرى والريف المصري وحسنت من الأوضاع المعيشية لملايين المصريين، لأنها عملت علي توفير فرص عمل مما كان له بالغ الأثر في تقليل نسب البطالة التي نعاني منها، بجانب أنها ساهمت في دعم الإنتاج، وساهمت في التوسع لنسب مشاركة المرأة في سوق العمل .

وقال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، في تصريحات إلى «الوطن» إن مبادرة حياة كريمة والتي تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية، تعد من أحد وأهم الملفات التي تعمل علي تحقيق خطط التنمية المستدامة 2030، والتي وضعتها القيادة السياسية للنهوض بالوطن والعمل علي حل كل المشكلات التي تواجه المصريين .

حياة كريمة بالتزامن مع حرص القيادة السياسية على بناء الجمهورية الجديدة

ولفت الشرقاوي، إلى أن المبادرة الرئاسية تأتي بالتزامن مع حرص القيادة السياسية على بناء الجمهورية الجديدة التي توفر حياة كريمة لكافة المواطنين، الذين تحملوا بجانب مؤسسات الدولة الوطنية كافة الضغوط والمتاعب التي تعرضت لها الدولة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية التي مرت بها، هذا بخلاف محاربة الإرهاب الأسود والقضاء عليه وعلي كافة المخططات التي تم وضعها من أجل إسقاط الدولة المصرية.

وأضاف أن كافة المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي منذ تنصيبه لرئاسة الدولة منذ 8 سنوات، ستجعل الدولة المصرية واحدة من أهم الدول الاقتصادية والاستثمارية الواعده والجاذبة للاستثمار.