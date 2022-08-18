كشف وعلاج مجاني لـ1269 مواطنا بقافلة «حياة كريمة» الطبية في الجيزة

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، قافلة طبية في محافظة الجيزة، بمنطقة «ابني بيتك» في مدينة السادس من أكتوبر، بالتعاون مع وزارة الصحة، وضمت القافلة عدد من التخصصات الطبية المختلفة، وشهدت إقامة ندوات تثقيف صحي كبيرة، في إطار السعي لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وتقديم أفضل الخدمات في كل القطاعات.

قافلة طبية تضم 9 تخصصات بالجيزة

كشفت مؤسسة حياة كريمة، في بيان، نشرته عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، أن القافلة تمكنت من خدمة 1269 مواطنا في منطقة ابني بيتك بمحافظة الجيزة، جاء ذلك خلال يومي 16 و17 أغسطس الجاري، إذ ضمت القافلة 9 تخصصات طبية مختلفة، وقعت الكشفت الطبي عن الأهالي بالمجان، كما تم تحويل 5 حالات للكشف في المستشفى.

وأضافت البيان، أن القافلة الطبية نظمت ندوة تثقيف طبي كبيرة، حضرها 237 مواطنا من أهالي منطقة ابني بيتك، جاء ذلك ضمن الفعاليات التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة في محافظات مصر المختلفة.

حياة كريمة تواصل جهودها بالمحافظات

كانت حياة كريمة، قد أعلنت استمرار أعمال التطوير في البنية التحتية بمحافظة المنوفية، في جميع القرى بمركزي أشمون والشهداء، المدرجين ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، حيث نجحت في توصيل الصرف الصحي في 11 قرية بمركز الشهداء.