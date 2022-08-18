«حياة كريمة» تغير في قرية أم دومة.. مركز شباب وتبطين الترعة

تعمل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على قدم وساق من أجل تطوير حياة المواطن، وتعمل على ذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات المعنية المختلفة، من خلال الارتقاء بالعديد من الجوانب الحياتية المختلفة المحيطة بالمواطنين، كالجانب الصحي والجانب التعليمي والجانب الخدمي والجانب الترفيهي وغيره، وتأتي المحافظات الحدودية والقرى الأكثر فقرا والنائية من أولويات المؤسسة في هذه الخدمات.

الوحدة الطبية بالقرية

وشهدت قرية أم دومة بمدينة طما شمال محافظة سوهاج، عددا من المشاريع التابعة لمؤسسة «حياة كريمة»، ساهمت في بشكل بارز في تحسين حياة المواطن، حيث شهدت القرية عمل المؤسسة على مشروع الوحدة الصحية، والذي تم الانتهاء منه بنسبة تنفيذ تساوي 60%، كما أنه تم إنشاء الوحدة بما يتناسب مع نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتتكون الوحدة الصحية من 3 طوابق، عبارة عن طابق أرضي و2 علوي، وهو ما يساعد في تقديم الخدمة الطبية بشكل أفضل لأهالي القرية وتوابعها.

تبطين ترعة قنديل

هذا إلى جانب العمل على تطويرات في مركز شباب «أم دومة»، كالسور والمبنى الإداري وتطوير ملعب النخيل الصناعي، تم بالذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وسيتم تشغيل المركز في أقرب وقت ممكن، فضلا عن الانتهاء من مجمع الخدمات الزراعية، بنسبة تنفيذ تساوي 100%، ويشمل مراكز لتجميع الألبان ومكتبات إرشاد زراعي فضلت عن الجمعيات الزراعية والوحدة البيطرية، يأتي ذلك ضمن 30 مجمع للخدمات الزراعية مستهدف إنشائهم في القرى المستهدفة.

كما انتهت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، من تبطين ترعة «قنديل» بنسبة تنفيذ تساوي 100%، والتي يبلغ طولها 12 كيلو و500 متر، وللترعة 3 فروع وهم: أم دومة، والشيخ رحومة، وطلحة، بإجمالي طول 29.5 كيلو متر، وتغزي 11 ألف فدان، بتكلفة تساوي 100 مليون جنيه.