هشام عباس: طرح ألبومي الجديد في أكتوبر المقبل

كشف الفنان هشام عباس عن موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد الذي لم يحدد اسمه بعد، لعدم استقراره عليه مع شركته المنتجة.

هشام عباس: فضلت تأجيل طرح الألبوم

قال عباس فى تصريحات لـ«الوطن»: «من المفترض أن يتم طرح ألبومي الجديد نهاية العام الجاري، وحددت شهر أكتوبر موعدًا مبدئيًا لطرح الألبوم».

وأشار «عباس» إلى أنه فضل تأجيل طرح الألبوم لكي يكون اختيار أغنياته الجديدة بعناية فائقة، خاصة أن آخر ألبوماته الغنائية التي طرحها كانت عام 2019 وهو ألبوم «عامل ضجة».

هشام عباس يفتتح مهرجان القلعة

وافتتح هشام عباس أمس مهرجان محكى القلعة، وسط تفاعل الجمهور، مع أغانيه التي تنوعت ما بين القديم والحديث، بدأها بأغنيته الشهيرة «عامل ضجة»، تلاها بمجموعة من أشهر أعماله، التي حققت نجاحا في فترة التسعينات، ومنها «قول عليّا مجنون»، و«يتربي في عزو»، و«عيني» و«فاكر أيام لمتنا»، و«ما تبطليش»، و«آه من عينها السود»، و«تعالى»، و«سمعتيني»، و«أنا حلمك»، و«شوفي»، و«بليل تنام العيون»، و«يا ليلة» واختتم وصلته بتقديم أغنيتي «فينه»، و«حبيبي ده» المعروفة باسم «ناري نارين».

يذكر أن آخر أغنيات هشام عباس كانت أغنية «سهرانين الليل» من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى وتوزيع كريم عبدالوهاب، وتقول كلماتها: «ياسهرانين الليل قلبي أنا مال.. طب قولولي أنا هاعمل إيه ويلي أنا ويل حالي بقى حال.. آه يا مين يلايمنى عليها ليل ياليل».