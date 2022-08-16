هشام عباس يفتتح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بحضور وزيرة الثقافة غدا

يفتتح هشام عباس، غدا، حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الثلاثين، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

تأجيل افتتاح المهرجان

وكان من المقرر افتتاح المهرجان الأحد الماضي، ولكنه تأجل لمدة 3 أيام، حدادا على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين.

فرقة قلعة عمان تشارك فى حفل الافتتاح

ومن المقرر أن يشارك هشام عباس في حفل الغد، أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم ومجموعة أوبرا القاهرة لموسيقى الحجرة ثم فرقة قلعة عمان للموسيقى العربية الأردنية بقيادة صخر حتر، على أن يختتم هشام عباس الحفل بفرقته الموسيقية.

ومن المقرر أن يتم غدا تكريم 10 شخصيات ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي، وشارك عدد منهم في نجاح المهرجان وأنشطة الأوبرا، وهم اسم المايسترو الراحل كمال هلال، وعازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان، ومغني الأوبرا مصطفى محمد، والشاعر الغنائي الكبير إبراهيم عبد الفتاح، والمايسترو الدكتور محمد عبد الستار، والمخرجة والمصممة كريمة بدير، وهويدا عيد مدير عام المكتب الفني للموسيقى والأوبرا والباليه بالأوبرا، ورجب عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة للاستقبال والاستعلامات وقاعات التدريب والعروض بالأوبرا، وممدوح مختار المشرف السابق على قسم الماشينري بإدارة التجهيزات الفنية، واسم الراحل محمود الشربيني مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالأوبرا، الذي وافته المنية خلال العمل وقبل انطلاق المهرجان.