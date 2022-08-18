الإدعاء العام في فلوريدا: الإفصاح عن تفاصيل مذكرة تفتيش منزل «ترامب»

أعلنت ممثلة الإدعاء العام في فلوريدا، أنه سيجر الإفصاح عن تفاصيل مذكرة تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بحسب ما نقله موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

مداهمة منزل «ترامب»

وداهمت قوة من مكتب التحقيقات الفيدرالية منزل الرئيس الأمريكي السابق في فلوريدا قبل أسبوع، للبحث عن وثائق سرية أخذها معه بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية ومغادرته البيت الأبيض.

البيت الأبيض ينفى علمه بالواقعة

ونفى البيت الأبيض معرفته بأمر مداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق، مؤكدا أن الأمر تم بناء على أذن قضائي صادر من وزارة العدل، وأن الوزارة جهة مستقلة ولا يمكن لنا التدخل في عملها، في الوقت الذي وجه فيه «ترامب» اتهامات إليهم بأنهم كانوا على علم مسبق بمداهمة منزله.