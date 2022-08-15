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 ترامب يتهم مفتشو الـFBI بسرقة جوازات سفر خاصة به خلال مداهمة منزله 

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رؤى ممدوح
09:32 م | الإثنين 15 أغسطس 2022
ترامب

ترامب

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم، مفتشو الـ FBI بسرقة جوازات سفر خاصة به خلال مداهمة منزله، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

ترامب يرفع دعوى قضائية

وفي وقت سابق، رفض دونالد ترامب الإجابة على الأسئلة كجزء من تحقيق ولاية نيويورك في الممارسات التجارية لعائلته، ورفع الرئيس الأمريكي السابق دعوى قضائية في محاولة لمنع المقابلة بمكتب المدعي العام في نيويورك.

منظمة ترامب تضلل السلطات 

ويتهم مسؤولو الدولة منظمة الرئيس الأمريكي السابق بتضليل السلطات بشأن قيمة أصولها من أجل الحصول على قروض مواتية وإعفاءات ضريبية، وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات، ووصف التحقيق المدني بمطاردة الساحرات.

 

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