مطالب بتقييم إضرار «ترامب» بالأمن القومي.. و«بيونج يانج» ترد على «جوتيريش»

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، تداعيات اقتحام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي»، منزل الرئيس السابق، دونالد ترامب، بفلوريدا، فيما وصفت «بيونج يانج»، تصريحات أنطونيو جوتيريش، حول نووي كوريا الشمالية، بالافتقار إلى الحياد.

طالب نواب ديمقراطيون بالولايات المتحدة الأمريكية، مديرة الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينز، بتقييم ما إذا كان رئيس البلاد السابق دونالد ترامب، قد أضر بالأمن القومي باحتفاظه بوثائق سرية بـ«مار إيه لاجو» بفلوريدا.

وطالب النواب الديقراطيون، في رسالة بالموقع الإلكتروني لـ«الكونجرس» الأمريكي، من هاينز عقد إحاطة خاصة للنواب حول إجراء تقييم الأضرار في أسرع وقت ممكن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، استشهد الكاتب فريدي جراي، في مجلة «سبيكتاتور» البريطانية، بمثال حول تراجع «واشنطن»، مداهمة مقر إقامة ترامب، التي قد تكلفه فرصة المشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما لم يقتحم أحد منزل وزيرة خارجية البلاد السابقة هيلاري كلينتون التي انتهكت قواعد المراسلات.

جراي: معدل القتل في الولايات المتحدة وصل إلى أعلى مستوياته

وفي وقت سابق، قال خبراء أمن، إن مصادرة وثائق حكومية أمريكية سرية من منزل «مار إيه لاجو»» يسلط الضوء على مخاوف الأمن القومي المستمرة التي شكلها دونالد ترامب ومنزله الذي أطلق عليه اسم «البيت الأبيض الشتوي»، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

الرئيس الصيني يرى «واشنطن» قوة عظمى متدهورة

ووصفت مجلة «سبيكتاتور» البريطانية، الولايات المتحدة الأمريكية، بـ «جمهورية موز»، وأوضح جراي في المجلة البريطانية، أن معدل القتل في الولايات المتحدة الأمريكية، وصل إلى أعلى مستوياته ومشكلة توفير أغذية الأطفال لم يتم حلها بعد، مشيرا إلى أن من ملامح تراجع «واشنطن» عدم نجاح زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وخطأ آخر لرئيس البلاد جو بايدن الذي لم يتمكن من ارتداء سترته ونظارته بعد زيارة «كنتاكي».

ورأى الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، في «واشنطن» أنها «قوة عظمى متدهورة ودولة هرمة مجنونة». وفي كوريا الشمالية، انتقدت «بيونج يانج»، الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش، حول تصريحاته مع رئيس كوريا الجنوبية، «يون سيوك-يول»، أمس الأول الجمعة، بشأن دعمه لنزع الأسلحة النووية لبلادها بالكامل، واصفة التصريحات بالافتقار إلى الحياد والإنصاف، وغير مقبولة.

«بيونج يانج»: تعليق جوتيريش يخرجه عن واجباته

وقال نائب وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الكوري الشمالي، «كيم سيون-كيونج»، في تصريح عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن تعليق جوتيريش، يخرجه عن واجباته ومهامه المنصوص عليها في الميثاق الأممي.

وأشار «كيونج»، إلى أن تعليق المسؤول الأممي، لا يمثل موقف المجتمع الدولي العادل، موضحا أن عبارة «إخلاء الأسلحة النووية بطريقة مؤكدة» هي مطلب من مطالب «واشنطن» وأتباعها.