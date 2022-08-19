الكشف على 11 ألف مواطن ضمن القوافل المجانية لـ«حياة كريمة» في المحافظات

تولي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» اهتماما خاصا بالقطاع الطبي، من خلال إطلاق القوافل الطبية المجانية بصورة دورية بالقرى النائية والمحافظات الحدودية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية في عدد من التخصصات الطبية، من أجل الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين في القرى المدرجة ضمن المبادرة.

حياة كريمة

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، توقيع الكشف الطبي على 1269 مواطن، ضمن القافلة الطبية المتواجدة في منطقة ابني بيتك بـ6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، والتي استمرت على مدار يومي 16 و17 أغسطس، الكشف على 715 مواطنًا ضمن القافلة الطبية التي وجهت إلى قرية كوم أشليو، في مركز جرجا بسوهاج، خلال يومي 13 و14 أغسطس، الكشف على 393 مواطنًا، ضمن القافلة الطبية بمنطقة الشركة 55 بمركز الخارجة، محافظة الوادي الجديد، والتي استمرت على مدار يومي 14 و15 أغسطس.

قوافل حياة كريمة المجانية

وأضافت المؤسسة: «الكشف عن 1393 مواطنًا، ضمن القافلة الطبية الموجهة إلى أهالي طنطا، خلال 15 أغسطس الماضي، الكشف عن 1196 مواطنًا، ضمن القافلة الطبية بقرية أبو السعادة التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، الكشف على 1443 مواطنًا ضمن القافلة الطبية بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، والتس استمرت على مدار يومي 9 و10 أغسطس، الكشف على 1432 مواطنًا ضمن قافلة قرية المرينات بمركز إدفو في أسوان، الكشف على 1654 مواطنًا، ضمن قافلة أطلقتها جامعة طنطا بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى الكشف عن 1638 مواطنًا ضمن قافلة طبية بقرية وتيرة بمحافظة كفر الشيخ».

العلاج على نفقة الدولة

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت في بيان صادر عنها، أنه في حالة استدعاء الحالة لإجراء العمليات الجراحية، تحول من قبل أطباء القوافل إلى المستشفيات الأقرب لهم، لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.