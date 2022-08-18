لتوعية الأطفال.. مبادرة جديدة في الفيوم ضمن «حياة كريمة»

كشف أحمد عطية، مدير برنامج «خطوة نحو حياة أفضل»، عن الفعاليات المقدمة بمركز شباب قرية قلهانة التابعة لمحافظة الفيوم ضمن مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن وزارة الشباب والرياضة تقدم العديد من المشروعات التي تخص النشأ والشباب، وتعمل على تنمية قدراتهم البدنية والذهنية والمزاجية.

المشروع يستهدف الأطفال

وأضاف «عطية»، خلال تقرير عرضه برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أنه تعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتقديم مبادرة «خطوة نحو حياة أفضل»، والذي عمل عليها منذ 8 سنوات، وتستهدف الأطفال من سن 8 لـ 18 عامًا.

وأشار إلى أن الهدف من المبادرة هي إتاحة ورش عمل تفاعلية للتحديات المعاصرة التي تواجه المنطقة المحيطة بهم، وكيفية حلها، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي من الممكن أن تصل لهم، كما أن هناك ورش عمل للأسر أو أولياء الأمور للتحدث في نفس الأفكار حتى لا يحدث تضارب في المعلومات بين الأهالي وأولادهم.

اللغة الأقرب لعقول الأطفال هي الألعاب

ولفت أن اللغة الأقرب لعقول الأطفال هي اللعب، ومن خلالها يترجم ما اكتسبه الطلاب في ورش العمل، فعلى سبيل المثال هناك لعبة تسمى «معنى بلادي»، يتعرف فيها المشارك عن معنى الحضارة والتاريخ ومصر السلام، ولعبة تهدف لمعرفة تطلعات الشباب في المستقبل، ولعبة أخرى تسمى «اعرف حقك» يعرف من خلالها الشباب حقوق الطفل بشكل مبسط.

وكانت مؤسسة حياة كريمة أطلقت اليوم مبادرة «أنت الحياة» بقرية قلهانة بمحافظة الفيوم، التي تعمل على مشروعات البنية التحتية وبناء الإنسان بمبادرات للقرى المستهدفة.