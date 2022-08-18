برنامج «الدوم» ينعى الفنان الشاب علي فايز ويعزي أسرته

حرصت الصفحة الرسمية لبرنامج الدوم، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على نعي الفنان الشاب علي فايز، الذي كان أحد المتسابقين في البرنامج.

البرنامج ينعى الفنان الراحل علي فايز

ونشرت صفحة برنامج الدوم صورة للراحل علي فايز، وعلقت عليها قائلة:«بكل حزن وأسى ننعى متسابق الدوم الفنان علي فايز، ونقدم خالص التعازي لأسرته وندعوا الله بالرحمة والمغفرة له».

نجوم الوسط الفني ينعون علي فايز

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفن علي تقديم العزاء، من أبرزهم الشاعر أمير طيعمة، حيث كتب: «البقاء لله»، وكتب الفنان عصام السقا: «رحمة الله عليه البقاء لله».

وتوالت التعليقات من المتابعين على المنشور، حيث قال أحدهم: «البقاء والدوام لله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته»، وقال آخر: «لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمه يارب ويغفر له».

شقيق علي فايز يعلن وفاته صباح اليوم

وكان شقيق الراحل علي فايز هو من أعلن وفاته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث قال: «اللهم أجرنا في مصيبتا وارزقنا خيرًا منها، استرد الله وديعته.. توفى إلى رحمة الله أخي علي فايز، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وأضاف شقيق الراحل: «ستقام صلاة الجنازة بعد أذان العصر في مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، أرجوكم عايز كل الناس تكون موجوده تصلي على أخويا، عايز أكبر عدد ممكن من الناس».