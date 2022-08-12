أحد نجوم برنامج الدوم: كان نفسي والدي يكون موجود معايا ويشوف نجاحي

روى عبد الرحمن صابر، أحد نجوم برنامج الدوم من محافظة الغربية، تفاصيل اشتراكه في برنامج «الدوم» وتحقيق حلمه من خلاله، قائلا: «التجربة أحدثت فارقا كبيرا في حياتي، وكنت أتمناها منذ صغري، واشترك في حلمي والدتي ووالدي، وكنت بتمنى إنه يكون موجود معايا ويشوف كل ده».

عبدالرحمن صابر: والدتي دعمتني واستحملتني كتير

وأضاف «صابر»، خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الجمعة، أن والدته دعمته بشكل كبير، واستحملت الكثير من الأشياء، متابعًا: «استحملت حاجات لا يمكن إنسان في الدنيا يستحملها، شالت حمل البيت لحد ما اعتمد على نفسي».

وعن رد فعل والدته بعد اشتراكه بالبرنامج، قال: «شوفت الإعلان على فيس بوك وقدمت، وبعد ما كلموني وفرحت جدا، ولما قولت لوالدتي استغربت وقولتلها حاسس إنه هيكون كويس، ولما شافتني في التلفزيون اتبسطت بطريقة غير طبيعية وكلمتني بعد الحلقة بتعيط وفرحانة».

هدية نجوم الدوم لطلاب الثانوية

قدم نجوم برنامج الدوم خلال استضافتهم ببرنامج «معكم منى الشاذلي» هدية للطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2022 بغناء «الناجح يرفع إيده» للعندليب عبدالحليم حافظ.