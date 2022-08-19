5 تصريحات لـ هشام عباس عن ألبومه الجديد وعودته للغناء

يستعد الفنان هشام عباس، لطرح ألبوم غنائي جديد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فترة غياب دامت ما يقرب من ثلاثة أعوام انشغل فيهم بأمور شخصية.

ونرصد في هذا التقرير 5 تصريحات لهشام لـ«الوطن» بشأن ألبومه الجديد وموقفه من غناء تترات المسلسلات الرمضانية.

هشام عباس: ألبومي في شهر أكتوبر

- ألبومي الجديد سيصدر في نهاية العام وحددت شهر أكتوبر موعدا مبدئيا له.

- الألبوم سيتضمن 10 أغنيات مثلما اعتدت في الألبومات الماضية.

- أحب آخذ الوقت الكافي مع طرح الأغنيات حتى تنال نصيبها من الاستماع بشكل جيد ووقت كافي.

- أحببت المشاركة في مهرجان القلعة لأنه أكثر المهرجانات التي تقربني من جمهوري من كل الفئات والأشكال.

لا أفكر في تترات دراما رمضان

- لا أفكر بأهمية التواجد سنويا في تترات دراما رمضان، ولكن حينما يعرض علي عمل جيد أوافق عليه بكل تأكيد.

يذكر أن آخر أغنيات هشام عباس كانت أغنية «سهرانين الليل» من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى وتوزيع كريم عبدالوهاب.

هشام عباس افتتح الدورة الثلاثين لـ مهرجان محكى القلعة، أمس الأربعاء، وسط تفاعل جمهوره من مختلف الأعمار والفئات مع أغانيه التي تنوعت ما بين القديم والحديث، وقد استهل الحفل بأغنيته الشهيرة «عامل ضجة»، تلاها بمجموعة من أشهر أعماله، ومنها «حبيبي ده، كدة رضا، قول عليا مجنون، حاله من حالي».