أغنية «الليل» تحقق مليون مشاهدة في 48 ساعة.. وبشرى: انتظروا مفاجآت

تفاضل النجمة بشرى بين أغنيتين من ألبومها الجديد «حتة تالتة» لطرحها خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن الألبوم به عدد كبير من الأغاني المتنوعة، وتعاونت خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن المقرر طرحه بطريقة منفردة كل فترة أغنية، مضيفة في بيانٍ صحفي، أنها تحضر لعدد من المفاجآت لكل محبيها ستكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

الجمهور السبب الرئيس في نجاح أغنية الليل

وعبرت بشرى عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها على أحدث أغانيها التي حملت عنوان «الليل» ونسبة المشاهدات المرتفعة التي تخطت مليون بعد طرحها بـ48 ساعة فقط، حيث حرصت على توجيه الشكر لكل جمهورها، كونه السبب الرئيس في نجاح الأغنية.

من هم صُنّأع أغنية اللليل لـ بشرى؟

وأغنية «الليل» من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع إسلام صبري وميكس محمد الفولي والبوستر من تصوير محمود عبدالسلام وماستر Mike Russell، وتم التسجيل بوحدات egywood media taycoon، وإشراف عام مي مرسي.

وتقول كلمات أغنية الليل: «نلقى الدنيا بتفتح باب لنجوم الليل وانا والليل عشرة وأصحاب ومابينا حكاية وعمر طويل ياسلام ع الليل وجمال وحلاوة الليل اما انت عليك تفاصيل ياليل ماتيغبش ياليل وتعالا بسرعة وميل نسهر فى غنا ومواويل ياليل الليل دة حياتي له سحر واخدني معاة دايما فى خيال ومحال مقدرش أعيش»