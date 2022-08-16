أغنية «الليل» لـ بشرى تكسر حاجز الـ160 ألف مشاهدة خلال ساعات

حققت أغنية «الليل» للفنانة بشري، ما يقرب من 160 ألف مشاهدة، بعد ساعات قليلة من طرحها على موقع يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والالكترونية، وتعد الأغنية هى إحدى أغنيات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «حتة تالتة»، ويضم عددًا من الأغنيات الرومانسية.

أغنية الفنانة بشرى الليل، من كلمات الشاعر هيثم سليم، ألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبري، ميكس محمد الفولي، ماستر Mike Russell، إشراف عام مي مرسي، وتم تسجيل الأغنية بوحدات egywood media taycoon.

كلمات أغنية الليل للفنانة بشرى

ومن كلمات أغنية الليل للفنانة بشرى، التي تعود بها بعد غياب إلى عالم الغناء:

ويجي الليل

نلقى الدنيا بتفتح باب لنجوم الليل

وأنا والليل عِشرة وأصحاب

ومابينا حكاية وعمر طويل

ياسلام ع الليل وجمال وحلاوة الليل

أما إنت عليك تفاصيل

ياليل ماتيغبش ياليل

وتعالى بسرعة وميّل نسهر فىيغنا ومواويل

ياليل.. الليل ده حياتي

له سحر واخدني معاه دايما فى خيال

ومحال مقدرش أعيش من غيره ده سره عجيب

وياه بيحلّو الحال و يروق البال

جواه حكايات وخبايا كتير

ومعادها ف عِز الليل علشان تتقال لما الناس بتنام

وروجت بشرى، لأغنيتها الجديدة الليل، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وتفاعل معها عدد من جمهورها ومتابعيها، الذين أبدوا إعجابهم بالأغنية، وطالبها بعضهم بالاستمرارية في عالم الغناء وعدم الابتعاد كثيرًا.

شاركت في فيلم معالي ماما

وآخر ظهور سينمائي للفنانة بشرى، من خلال فيلم معالي ماما الذي عرض بالسينما مع بداية عام 2022، وشاركها البطولة شيماء سيف، نور إيهاب، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسام داغر، إخراج أحمد نور.