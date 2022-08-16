بوتين: النظام العالمي أحادي القطب يتلاشى.. وأصبح من الماضي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن النظام العالمي أحادي القطب أصبح شيئًا من الماضي، وأن الدول الغربية تتشبث بشدة بهيمنتها الآخذة في التلاشي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

بوتين: الغرب يحتاج لوجود الصراعات من أجل الحفاظ على الهيمنة

وقال «بوتين»، في خطابه أمام مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إن «الغرب يحتاج لوجود الصراعات من أجل الحفاظ على الهيمنة، لذلك فإن الولايات المتحدة وحلفائها يتدخلون بفعالية في شؤون الدول الأخرى، ويثيرون كل أنواع الاستفزازات والحروب الأهلية»، مؤكدًا أن الهيمنة الغربية تسبب الركود للعالم بأسره.

وأشار الرئيس الروسي، في كلمته حسبما نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية، إلى أنه من الممكن تقليل التوترات الراهنة والتغلب على التهديدات المشتركة من خلال تعزيز نظام العالم الحديث متعدد الأقطاب، مُشددًا على أن موسكو ستواصل اتخاذ خطوات نحو بناء عالم أكثر ديمقراطية وتعزيز الآليات القائمة للأمن الدولي.

زيادة مستوى الثقة بين البلدان تقلل التوترات في جميع أنحاء العالم

وأضاف بوتين: «فقط من خلال تعزيز نظام العالم الحديث متعدد الأقطاب بشكل كبير، من الممكن تقليل التوترات في جميع أنحاء العالم، والتغلب على التهديدات والمخاطر في المجالين العسكري والسياسي، وزيادة مستوى الثقة بين البلدان وضمان تنميتها المستقرة».

واتهم بوتين دول الغرب بأنها «تحتاج إلى صراعات دائمة من أجل التمسك بهيمنتها؛ ولهذا السبب بالتحديد خططت لاستخدام شعب أوكرانيا كوقود للمدافع، ونفذت مشروع مناهض لروسيا، وغضت الطرف عن انتشار أيديولوجية النازيين الجدد، والمذابح الجماعية لسكان دونباس».

كما أوضح أنه في ظل هذه الظروف، قررت روسيا إجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا مع الامتثال الكامل لميثاق الأمم المتحدة، مُضيفًا: «لقد تم تحديد أهداف هذه العملية بوضوح؛ وهي ضمان أمن روسيا ومواطنينا، والدفاع عن سكان دونباس من الإبادة الجماعية».

واختتم حديثه في هذا الشأن قائلاً: «إن الوضع في أوكرانيا يشهد على محاولات الولايات المتحدة لإطالة أمد هذا الصراع... وهي تتصرف بنفس الطريقة تمامًا من خلال إشعال صراعات محتملة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية».