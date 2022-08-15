بوتين يعزي السيسي فى ضحايا كنيسة إمبابة: نشارككم الأحزان

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، برقية تعزية إلى نظيره عبدالفتاح السيسي، على خلفية الحريق المأساوي الذي وقع في كنيسة أبو سيفين في إمبابة بالجيزة.

روسيا تعزي مصر في ضحايا حريق كنيسة إمبابة

وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم»، أوضح الكرملين أنّ نص الرسالة جاء كما يلي: «السيد الرئيس، صديقي العزيز، أود أن أعبر عن خالص التعازي في العواقب المأساوية للحريق الذي وقع في كنيسة أبو سيفين بالجيزة، ونشارك أسر الضحايا وأصدقائهم حزنهم ونتمنى الشفاء العاجل لجميع الضحايا».

ضحايا ومصابي حريق كنيسة «أبو سيفين»

وذكرت وزارة الصحة في وقت سابق، أنّ إجمالي عدد الوفيات في الحادث الأليم بلغ 41 وفاة، بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا.

وبلغت حصيلة المصابين 14، غادر اثنان منهم المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما بقي 12 آخرون يتلقون العلاج، منهم 4 إصاباتهم خطيرة.