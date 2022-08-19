إصابة 5 أشخاص في حادثي سير ببورسعيد.. بينهم طفلين

أصيب خمس أشخاص بينهم طفلين في حادثي سير، أحدهما تصادم سيارة ملاكي تقودها سيدة اصطدمت بعمود إنارة في مطلع كوبري الرسوة، عند منفذ الرسوة الجمركي جنوب بورسعيد، والآخر في انقلاب سيارة بطريق بورسعيد دمياط غرب المحافظة.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارًا بانقلاب سيارة بالرسوة

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول إلى مستشفى آل سليمان التخصصي أربع مصابين.

اختلال عجلة القيادة بسيارة تقودها سيدة

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن السيارة رقم «8763 ط ي ب» تقودها سيدة، وبها ثلاث آخرين قد اصطدمت بعمود إنارة فى مطلع كوبري الرسوة بمنفذ الجميل الجمركي بعد اختلال عجلة القيادة بها

وعلى الفور توجه رجال المرور إلى مكان الحادث وتم رفع السيارة عن نهر الطريق لتسير الحركة المرورية، خاصة وأن كوبري الرسوة هو منفذ بورسعيد لطريق بورسعيد الإسماعيلية.

إنقلاب سيارة بجوار مصنع البروبلين

من جانب آخر تلقى مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بجوار مصنع البروبىلين بطريق بورسعيد دمياط بسبب السرعة الزائدة ورفض قائد السيارة نقله بسيارة الإسعاف لوجود كدمات وسحجات بسيطة بالجسم

وتم تحرير محضر ويجري رجال البحث الجنائي إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات في الحادث.