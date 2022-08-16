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إصابة أمين شرطة في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بكفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز وخير الله فؤاد
09:26 م | الثلاثاء 16 أغسطس 2022
محافظ كفر الشيخ يزور أمين الشرطة

محافظ كفر الشيخ يزور أمين الشرطة

أُصيب أمين شرطة بإدارة مرور كفر الشيخ يدعى محمد السيد أحمد حشيش، في حادث تصادم بين الدراجة النارية التي كان يستقلها وسيارة ملاكي بشارع الاستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة.

المحافظ يطمئن على حالة أمين الشرطة

ومن جانبه، اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، على حالة محمد السيد أحمد حشيش، أمين شرطة بإدارة مرور كفر الشيخ، بعد إصابته في حادث تصادم بين دراجته النارية وسيارة ملاكي بشارع الاستاد الرياضي، موجها بتقديم كافة الخدمات الطبية له، داعياً الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

جاء ذلك، بحضور العميد سامح العزب، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

زيارة المرضى في أقسام المستشفى

كما حرص محافظ كفر الشيخ، على الاطمئنان على المرضى في الأقسام المختلفة بالمستشفى، وتابع الخدمات المقدمة لهم للتأكد من حُسن معاملة المرضى وتعاون الأطقم الطبية للعمل على راحة المرضى ومتابعتهم.

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