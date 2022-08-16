مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث تصادم سيارة وتوك توك بالشرقية

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم على طريق النخاس - ميت غمر بمركز الزقازيق، وتحرر محضر بالواقعة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم بمركز الزقازيق

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا بتلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك، ما أسفر عن إصابة شخصين ومصرع آخر.

نقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، لنقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي للمعاينة؛ وإعداد تقرير بسبب الوفاة للتصريح بالدفن.