مؤسسة راقودة للآثار: التوثيق أحد أهم الفنون

قالت روضة عبدالهادي، مدير مؤسسة راقودة ومرممة آثار، إن مؤسسة راقودة للفن والتراث هي إحدى المؤسسات المتخصصة في الحفاظ على الآثار وتوثيقها، ودائما ما يهتمون بالحفاظ عليها وصيانة التراث في منطقة المكس بالإسكندرية، وتوثيق سوق السمك في الإسكندرية.

عبدالهادي: المؤسسة تصنع أفلاما وثائقية

وأضافت «عبدالهادي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «التاسعة»، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن المؤسسة تعمل في صناعة الأفلام الوثائقية، بجانب برنامج للطفل الصيفي السنوى.

عبدالهادي: منطقة كرموز بالإسكندرية أحد أقدم المناطق الأثرية

واستطردت: «قبل دخول الإسكندر الأكبر للأسكندرية مكنش فيه إسكندرية، وكان فيه قرية صغيرة خاصة بالصيادين تمتد لحقبة المصريين القدماء واليونانيين وكذلك العرب، وعندما دخل العرب للمحافظة أطلق على السوق اسم راقودة، ودي أقدم منطقة في إسكندرية، واسمها كرموز حاليا».

وأوضحت أن المؤسسة تعمل كذلك على حفظ التراث وليس في مجال الآثار فقط، ولافتة إلى أن هناك تراثًا غير مادي يحتوى على عدد من الحرف التراثية والفنون الشعبية وغيرها من الفنون القديمة والشعبية في المنطقة.

وتابعت: «من ضمن المهام التي تندرج تحت كلمة صون وحفظ التراث هو توثيقه، خاصة وإذا كان ذلك التراث أسفل مشروعات تطوير، فيجب توثيق الشق التراثي بها سواء المباني أو الحرف والعادات التي يجرى ممارستها، وحلقة السمك في منطقة الماكس أسسها الملك محمد علي».