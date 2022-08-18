النيابة تطلب تحريات مصرع شخص أسفل قطار أبو قير: به آثار تقييد بالقضبان

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع رجل أسفل عجلات قطار أبو قير، وذلك نظراً لاحتمالية وجود شبهة جنائية عقب وجود آثار تقييد للمجني عليه في القضبان الحديدية بمنطقة دربالة بالقرب من محطة قطار فيكتوريا شرقا، من خلال وجود جنزير حديدي وقفل.

تكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث

وبدورها، تكثف وحدة مباحث قسم شرطة منتزه أول جهودها من أجل كشف ملابسات حادث مصرع شخص أسفل قطار أبو قير، حيث تم سؤال شهود العيان وتفريغ الكاميرات المؤدية لمزلقان منطقة محمد نجيب أمام فتحة دربالة بخط قطار أبو قير، موقع الحادث لمعرفة خط سير المجني عليه وإذ كان برفقة أحد من عدمها.

تفاصيل مصرع شخص أسفل قطار أبو قير

وتلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، مساء أمس، إخطارا من قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بوقوع حادث بمزلقان منطقة محمد نجيب أمام فتحة دربالة بخط قطار أبو قير.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لموقع البلاغ، وتبين مصرع شخص على قضبان شريط السكة الحديد، حيث صدمه القطار في المزلقان الوقع ما بين محطتي سيدي بشر وفيكتوريا، ووجود آثار تقييد على القضبان ما تبعه تكثيف الجهود من قبل المباحث والأدلة الجنائية.

مفصول الرأس وآثار تقييد

وتبين من الفحص وجود جثة شخص، مجهول الهوية، في العقد الثالث من العمر، وبه آثار تقييد على قضبان السكة الحديد بجوار سوق دربالة.

وبمناظرة الجثة، تبين أنه يرتدي تي شيرت، وبنطلون كحلي اللون، و«شبشب»، ومفصول الرأس عن الجسد تمامًا، وغارق في الدماء من الجزء العلوي من الجسد، دون أي إصابات أخرى في باقي الجسد.

تم تحرير المحضر اللازم وندب النيابة للمعاينة، ونقل الجثة للمشرحة والبحث عن هويته للتواصل مع أسرته لإنهاء تصاريح الدفن.