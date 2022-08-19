عمرو سلامة: لم اتوقع نجاح فيلم «لا مؤخذة»

قال المخرج عمرو سلامة، إنه لم يتوقع نجاح فيلم «لا مؤخذة»، موضحًا: «لما روحت أصور الفيلم كان عندي مخاوف إن الفيلم مش هيتشاف، وأنا هضيع عمري واسمي كمخرج، وسبحان الله جاب فلوس».

سلامة: الفيلم به الكثير من الأجزاء الحقيقية

وأضاف «سلامة»، خلال استضافته ببرنامج «التاسعة»، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن سبب نجاح الفيلم جماهيريًا وفي صالات السينما هو حب الأطفال والأسر للفيلم بسبب الكوميديا الحقيقة به.

سلامة: الأب في أفلامي لا يرمز لأبويا الحقيقي

واستطرد: «أبويا فعلًا كان أطيب إنسان في العالم وكأنه الطفل بتاعنا مش أبونا، ولقيت نفسي بعد ما اتفرجت على أفلامي أن الأب يأما مش موجود أو تأثيره سلبي، ولقيت أن ده بيتكرر في أفلامي بالرغم أن علاقتي بوالدي كانت كويسة، وقريب بدأت ادرك أن الأب في أفلامي بيرمز لكل كيان كان بيحميك أو يساندك أو يدعمك في يوم من الأباء، وأنا بقتل أبائى جوه دماغي، مش أبويا الحقيقي لأني بحبه».

وأوضح أنه لم يلتحق بمعهد السينما لأن كان حلمه هو الدراسة في كلية فنون جميلة، بسبب انشغاله بمجال أفلام الكارتون ثلاثية الأبعاد، وكان مهتما بإنشاء مثل تلك الأفلام، «كان نفسي أتعلم الأنيميشن وأهلي رفضوا تماما مكنوش فاهمين إيه دة، وبسبب حجات كتير قررت اتعلمها لوحدي، ووقتها الصناعة دي مكنتش موجودة في مصر، وجبت الكتب اللي بيدرسوها وأعلمها لنفسي، وذاكرت أضعاف اللي كان محتاج يدخل امتحان».

وتابع: «المؤلفون في العقود السابقة بحسدهم لأنهم كان عندهم كنز من الروايات والأدب مرعب، والمخرجين زمان كان عندهم كمية كبيرة من السيناريوهات اللي بيقدروا بيه يطلعوا أفلام، وبحسد مخرجين وصناع السينما في الفترة دي، كان قدامهم الكثير من الروايات الحلوة والملائمة أن تكون سينمائيا وإنتاجيا، وتلمس ما يشعر به الناس».