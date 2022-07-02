عمرو سلامة يشيد بفيلم كيرة والجن: «رفع سقف التوقعات»

تفاعل الكثير من المشاهير مع فيلم كيرة والجن للثنائي أحمد عز وكريم عبد العزيز وأشادوا به بشكل كبير بعد مشاهدته، وكان من بينهم المخرج عمرو سلامة الذي كتب عن رأيه عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

وكتب المخرج عمرو سلامة عبر حسابه الرسمي بـ «تويتر»، تغريدة أشاد فيها بفيلم كيرة والجن، قائلا: «مروان حامد مخرج دائمًا بيرفع سقف الطموح السينمائي في مصر والمنطقة، كيرة والجن أضخم فيلم مصري ملحمي منذ الناصر صلاح الدين، وبيقول إن السينما المصرية واعدة بمستقبل أفضل».

مروان حامد مخرج دائما بيرفع سقف الطموح السينمائي في مصر والمنطقة، كيرة والجن أضخم فيلم مصري ملحمي منذ الناصر صلاح الدين، وبيقول إن السينما المصرية واعدة بمستقبل أفضل. — Amr Salama (@amrmsalama) July 2, 2022

عمرو سلامة يشيد بفيلم كيرة والجن

وحرص أيضًا الفنان آسر ياسين على الإشادة بالفيلم من خلال خاصية «ستورى» عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»، إذ قال: «علامة للسينما المصرية، مبروك مبروك لكل الأصحاب والزمايل اللي اشتغلوا وتعبوا فيه».

يذكر أن فيلم كيرة والجن جرى طرحه في السينمات يوم الخميس الماضي الموافق 30 يونيو، وتمكن من تخطى حاجز 4 ملايين جنيه في ليلة عرضه الأولى، ونجح أيضًا في تخطي نفس الرقم في الليلة الثانية لعرضه.

تفاصيل فيلم كيرة والجن

وفيلم كيرة والجن هو واحد من أضخم الأعمال السينمائية إنتاجيًا، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم: «أحمد عز، كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، هدى المفتي، علي قاسم، تامر نبيل، سلوى عثمان»، وهو من تأليف أحمد مراد ومأخوذ عن رواية 1919 وإخراج مروان حامد، ويظهر فيه شخصيتين أساسيتين هما عبد القادر الجن وأحمد عبد الحي كيرة.