المخرج عمرو سلامة: السينما النظيفة معناها احترام الناس والنفس

أجاب المخرج عمرو سلامة على سؤال الإعلامية لميس الحديدي أثناء في حلقة برنامج «كلمة أخيرة» على المذاع على قناة ON «هل دور ر الفن في ضوء الأحداث على الساحة سياسياً واقتصادياً اجتماعياً أن يعكس تلك الأحداث أم يغيرها أم يقوم بالتسلية؟».

اختلاف وجهات النظر بين الفنانين

وقال عمرو سلامة: «كل دول مع بعض؛ لأن كل فنان بيبص للفن من ناحية مختلفة فيه حد شايف إن الفن يعبر عن نفسه كفنان أو أحد آخر يرى أن الفن يعكس المجتمع وآخر بيشوف الفن أكل عيش أو مصدر رزق، كل هذه الأوجه مختلفة وفقاً للمثل القائل كل شيخ وليه طريقة فالفن زي السكينة ممكن نقطع بيها أو نقتل بيها».

وحول ما يرغب في تقديمه خلال الفترة المقبلة، قال: «أنا شخص متغير وكل فترة تتغيرة رؤيتي وآرائي للفن ترتبط بالحالة التي أعيشها، تغيرت كثير جداً أول مابدأت كنت عاوز أغير العالم والكون وكان عندي ثقة غير مبررة في نفسي وكان مصطلح السينما النظيفة وقتها ليه تأثير علي وعلى غيري».

مصطلح السينما النظيفة

وتابع: «كنت في البداية في عام 2008 كنت عاوز سينما نظيفة كنوع من التمرد عكس السائد ولكن الآن من كتر ما اتخنقنا من مصطلح السينما النظيفة وعرفنا قد إيه ده مصطلح مؤذي ومضر فالآن يحدث تمرد عكسي».

وشدد عمرو سلامة، على أنه مع مفهوم السينما النظيفة لكن من منظور آخر أهمه احترام الناس: «مع مفهوم السينما النظيفة أني أحترم الناس وأحترم نفسي بس مش معناه أن مفيش بوسة ولا حضن».