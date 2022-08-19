شذى: «دخلت الفن بالصدفة.. ومقدرش أسيبه»

قالت الفنانة شذى، إنها دخلت مجال الغناء عن طريق المصادفة، حيث غنت أمام عدد من أصدقاء والديها المقربين، والذين أشاروا عليها بضرورة التمثيل والغناء.

وأضافت شذى خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنها لم تتزوج حتى الآن بسبب طلب الكثيرون من الرجال السابقين تركها لمجال الفن والغناء، ودائما ما تتوقف مثل تلك الزيجات نظرًا لعدم قدرتها على ترك المجال، وعدم توافق الشخص معها، موضحة: «فكرت أسيب الفن بناءً على طلب حد، وفي الأخر فشلت وقالي أنتي مش هتقدري تسيبي الفن، وأنا بحب الفن من وأنا صغيرة».

شذي: من سنتين قررت أرجع تانى لمجال الغناء

واستطردت: «من شهرين حسيت أني لازم أرجع تانى للمجال، وبعد وفاة مامتي وأبويا ومع ظروف البلد سعيت أني أرجع للغناء، وعملت ألبوم في 2016 وكان ألبوم مهم جدا وبعتز بيه، لكن متخدمش كويس ومخدش الدعايا المتوقعة، بعديها مضيت مع شركة وكنت حاسه أنهم هيعملولي دعايا كبرى، ومشيت وراهم واثقة، ومتعملش اللي اتقال، وانا مش بتاعة مشاكل وسبتهم بشياكة».