شذى: مفتقدة ماما وبابا في رمضان.. «الشهرة دلوقتي بعدد الفلورز واللبس»

قالت الفنانة شذى، إنها مفتقدة والدها ووالدتها في شهر رمضان المبارك، كما أنها تفتقد الفوانيس الحديدية القديمة، التي يوضع بها شمعة، «فيه حاجات كتيرة مفتقداها زي لمة العيلة بس بتكيف».

الشهرة دلوقتي بالفلورز واللبس

أضافت شذى، خلال لقاء ببرنامج «زي كل سنة»، المذاع على راديو «90 90»، مع الإذاعي رامي الحلواني، أنها تحرص على زيارة خالتها في شهر رمضان، وعمتها إذا كانت متواجدة في مصر، كما أنها تحرص على دعوة أصدقائها لتناول وجبة الإفطار معها، «ساعات بعمل لهم الأكل وساعات هما اللي بيجيبوه، أنا بصحى أكل بس».

وأوضحت أنها تؤيد من يقول بأن الشهرة والنجومية أصبحت الآن بعدد «الفلورز» وليس بالموهبة، متابعة: «الشهرة دلوقتي بعدد الفلورز وباللبس الأهبل اللي بيتلبس، مفيش أي علاقة بالموهبة، ومش عارفة الموضوع دة هيستمر لحد أمته، واحنا صامدون».

السوشيال ميديا احنا اللي بنقويها

ولفتت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست قوية، «احنا اللي مقويين السوشيال ميديا، ولو احنا مش مديينها الحجم دة مش هتبقى بالقوة دي».

أنا مهملة في حقي ومبروك لمحمد رمضان

أفادت بأنها توافق على أغنية تنتشر في الشارع، لكن السوشيال ميديا لا يشعر بها، وليس مع أغنية تتصدر التريند لمدة يومين فقط، لافتة أنها مهملة في حقها، ولا تنصح المقربين لها بألا يلتحقوا بعالم الفن في الوقت الحالي، «اللي عاوز حاجة يعملها.. هو حر ومش همنعه».

وعلقت على أن محمد رمضان صاحب أنجح أغاني في مصر وفقا للأرقام، قائلة: «ماشي.. مبروك»، لافتة إلى أنها لا تؤيد قرار نقيب المهن الموسيقية، بمنع أغاني المهرجانات، لكنها مع تقنين هذه الأغاني والسيطرة عليها، «فيه ناس بيوتها بتتخرب من الموسيقيين».