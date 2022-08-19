مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم طائرتين بمطار «واتسونفيل» الأمريكي «صور»

اصطدمت طائرتان صغيرتان من طرازي «سيسنا 152» ذات محرك واحد وأخرى «سيسنا 340» ذات محرك مزدوج في مدينة «واتسونفيل» بولاية «كاليفورنيا» الأمريكية، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وفقًا لما ذكرته «إدارة الطيران الفيدرالية» الأمريكية.

لا إصابات بين الناس على الأرض

وتواجد شخص واحد على متن الطائرة «سيسنا 152»، فيما كان على متن الطائرة الأخرى، شخصين اثنين، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات لأي شخص على الأرض.

وقال مسؤولون في المدينة، إن عدة أشخاص لقوا حتفهم في حادث التصادم، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء.

تحطم إحدى طائرة في أحد مباني الحظائر في المطار

وأوضحت «إدارة الطيران الفيدرالية»، أن الطائرتين، اصطدمتا أثناء الهبوط في «مطار واتسونفيل»، فيما تحطمت إحدى طائرة في أحد مباني الحظائر بالمطار، بينما تحطمت الطائرة الثانية في حي مجاور للمطار.

وأظهر فيديوهات للحادث، تصاعد والدخان الأسود يتصاعد من إحدى الطائرات، فيما لم يصب أحد على الأرض جراء الحادث.

وأظهرت صورة نشرها مجلس المدينة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» حطام إحدى الطائرات التي اصطدمت بالحظيرة في المطار.