مصرع 4 أشخاص في اصطدام طائرتين أمريكيتين.. وحريق ضخم بالعراق

شهدت عدد من الدول حول العالم، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة حوادث، كان من أبرزها اصطدام طائرتين خفيفتين بولاية «نيفادا» الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، فيما تمكنت السلطات المغربية من إخماد حرائق الغابات شهدتها عدة مناطق في شمالي البلاد.

الحادث وقع في مطار «هاري ريد» شمالي لاس فيجاس

ولقى 4 أشخاص مصرعهم جراء حادث اصطدام طائرتين خفيفتين، في مطار «هاري ريد»، في شمالي لاس فيجاس بولاية «نيفادا» الواقعة في المنطقة الغربية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق، أوضحت «إدارة الطيران الفيدرالية» الأمريكية، أن طائرة من طراز «بايبر-46» اصطدمت بأخرى من طراز «سيسنا 172»، ظهر أمس الأحد بالتوقيت المحلي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الصين، لقى 6 أشخاص مصرعهم وفقد 12 آخرين، جراء سيول جبلية ناجمة عن العواصف المطيرة، شهدتها مقاطعة «سيتشوان» الواقعة جنوب غربي الصين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

إرسال أكثر من 400 عامل إنقاذ للبحث عن المفقودين

وأرسلت السلطات الصينية، أكثر من 400 عامل إنقاذ للبحث عن المفقودين وإصلاح الطرق. وهطلت أمطار غزيرة، على محافظة «بيتشوان تشيانج» الصينية، أمس الأول السبت ما أثر على 13 بلدة وحوالى 22300 شخص.

وفي اليمن، لقى 7 أشخاص من عائلة واحدة بينهم 5 أطفال، مصرعهم، على إثر حادث تصادم بين سيارتين جنوب مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة الواقعة شرقي اليمن.

وأشارت مصادر إلى انشطار السيارة التي كانت تقل الأسرة إلى نصفين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الحريق لم يتسبب بأضرار بشرية

وفي العراق، اندلع حريق ضخم في مصفاة للنفط على طريق «أربيل - مخمور» في العراق، وقال سركوت كارش المتحدث باسم مديرية «الدفاع المدني» في «محافظة أربيل»، في شمالي العراق، إن المعلومات الأولية، أشارت إلى اندلاع الحريق في أحد الخزانات داخل المصفى ولم يتسبب بأضرار بشرية.

وأشار شهود عيان، إلى امتداد الحريق لمسافة كيلومترين وتحاول فرق الدفاع المدني إخماده، فيما قال أحد المصادر من داخل المصفاة إن الحريق تسبب في خروج جزء منها عن العمل، مؤكدا أن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة عليه.

اندلاع حريق في مصفاة للنفط على طريق اربيل - مخمور pic.twitter.com/VdEr9lxm5u — علاء حسين (@Alaa_hussein1) July 17, 2022

وكالة مغربية: تضرر 6600 هكتار من هذه الحرائق

وفي المغرب، تمكنت السلطات المغربية، من إخماد حرائق الغابات التي شهدتها مناطق: تازة والعرائش ووزان، شمال المملكة، فيما واصلت جهودها لإخماد حرائق أخرى قرب العرائش وتطوان وشفشاون.

وأشارت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في بيان، إلى تضرر 6600 هكتار «1 هكتار = 10000 متر مربع = 2471 فدان» من هذه الحرائق، كما أشارت إلى الاستعانة للمرة الأولى بطائرات مسيرة تابعة للوكالة.

وأضافت الوكالة المغربية، أنه تم تعبئة 5 طائرات «كنادير» و 8 طائرات «توربو تراش»، وتعبئة 2000 فرد من السلطات والإطفاء والجيش والمياه

بدورها، وجهت اتهامات إلى الحكومة البريطاني ة برئاسة بوريس جونسون، بعدم تعاملها بجدية مع موجة الحر التي تقارب حال الطوارئ، فيما لم يحضر جونسون اجتماع أزمة وزاريا عقد في مقر رئاسة الحكومة.

خان ينصح مواطني لندن بعد استخدام وسائل النقل المشترك إلا عند الضرورة القصوى

وفي وقت سابق، أصدرت وكالة «الأرصاد الجوية» البريطانية، أقصى تحذير من الحر الشديد منبهة إلى خطر الوفاة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية..

ومن المتوقع أن تسجل عاصمة البلاد «لندن» أعلى درجات الحرارة، فيما نصح رئيس البلدية صادق خان، المواطنين بعد استخدام وسائل النقل المشترك إلا عند الضرورة القصوى، فيما قررت مدارس في جنوبي البلاد عدم فتح أبوابها.

وأصر دومينيك راب نائب جونسون، على عدم وجود داع لإغلاق المدارس خلال درجات الحرارة القصوى، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.