تحطم طائرة في «كاليفورنيا».. وحريق عبارة باليونان وتظاهرات بالمغرب

شهدت عدة دول، خلال الساعات القليلة الماضية، حوادث مأساوية، منها حادث تحطم مروحية بولاية «كاليفورنيا»، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، فيما ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، جزيرة «مينداناو»، جنوب الفلبين، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار.

ولقي طيار مصرعه وأصيب شخص آخر، إثر تحطم مروحية تابعة للشرطة مساء أمس الأول السبت في «ولاية كاليفورنيا» الواقعة غرب الولايات المتحدة، وقال قسم الشرطة في «هنتنجتون بيتش»، إن المروحية تحطمت بمنطقة «نيوبورت بيتش»، بمحافظة أورانج في تمام الساعة 6:30 مساء وفقا للتوقيت المحلي.

وكشفت السلطات الأمريكية، أنّ القتيل يدعى «نيكولاس فيلا»، يبلغ من العمر 44 عامًا، فيما أشار «إليوت سيمبسون»، من المجلس الوطني لسلامة النقل، إلى إبلاغ الطيار أنه يواجه صعوبات ميكانيكية، وفقا لما ذكره موقع «أيه بي سي 7» الأمريكي.

من جانبه، قال شاهد لقناة « كيه أيه بي سي-تي في»، الأمريكية، إنّ الأشخاص شاهدوا المروحية تدور وتسقط سريعًا في المياه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

السلطات اليونانية تعثر على جثة متفحمة على متن عبارة إيطالية

وفي اليونان، أعلنت سلطات الإطفاء، العثور على جثة متفحمة لرجل داخل شاحنة كانت على متن عبارة إيطالية تحمل اسم «يوروفيري أوليمبيا»، التهمتها النيران قبالة جزيرة «كورفو»، اليونانية.

وكانت السلطات اليونانية، عثرت أمس الأحد على ناج وهو شاب بيلاروسي «21 عاما»، ونقلته إلى مستشفى محلي وحالته مستقرة.

وكان حريق، اندلع، الجمعة الماضي، في العبارة بعد مغادرتها ميناء «إيجومنيتسا»، في طريقها إلى «برينديزي»، في إيطاليا، فيما تم إنقاذ 280 شخصًا من العبارة المحترقة بينهم رجلين عثر عليهما بعد عدة ساعات من الإخلاء الجماعي، فيما لا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين.

وقالت وكالة الأنباء اليونانية، في وقت سابق، إنّ العبارة تم سحبها إلى منطقة آمنة شمال كورفو، بينما لا يزال رجال الإطفاء يكافحون جيوبا من النيران على متن السفينة.

وفي الفلبين، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، جزيرة مينداناو جنوب البلاد، وقال مركز «الأبحاث الألماني لعلوم الأرض»، إنّ مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، فيما لم ترد أنباء عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وفي البرازيل، ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات التي وقعت الثلاثاء الماضي، في مدينة «بتروبوليس»، بولاية «ريو دي جانيرو»، إلى 146 شخصا، وقال الدفاع المدني إنّ عدد المفقودين وصل إلى 191 شخصًا فيما تم إنقاذ 24 شخصًا منذ الثلاثاء الماضي.

وكانت عدة تلال، انهارت خلال الأمطار الغزيرة، وجرفت منازل ومركبات، بينما واصل السكان الحفر عبر الوحل للبحث عن أحبائهم المفقودين.

«بولسونارو» يصف الكارثة بساحة حرب

وكانت محاولات العثور على ناجين تحت أكوام الوحل التي اجتاحت الأحياء، الثلاثاء الماضي، توقفت مؤقتًا بسبب هطول الأمطار وخطر حدوث انهيارات أرضية أخرى، فيما أرسلت 14 ولاية في البلاد كلاب تعقب وفرق إنقاذ للمساعدة في البحث عن ناجين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا»، الصينية، فيما وصف الرئيس البرازيلي «جايير بولسونارو»،الكارثة بساحة حرب.

الحكومة الأردنية تعلن تعرض البلاد إلى 897 هجمة سيبرانية

وفي الأردن، أعلنت الحكومة، أنّ البلاد تعرضت لـ897 هجمة سيبرانية جرى توثيقها في العام الماضي 2021، منها 240 هجمة استهدفت مؤسسات سيادية ورسمية، مشيرة إلى أن 27% من الهجمات السيبرانية «نحو 240 هجوما»، كانت من نوع الهجمات المعقدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مظاهرات في المغرب إحياء لذكرى مظاهرات حركة 20 فبراير

وفي المغرب، تظاهر مواطنون، أمس الأحد، احتجاجا على الغلاء وإحياءًا لذكرى مظاهرات حركة 20 فبراير، وردد عشرات المتظاهرون في وقفة احتجاجية بالعاصمة «الرباط» شعارات منددة بـ«غلاء المعيشة والتهميش».

كما رفع المتظاهرون، بعض شعارات حركة 20 فبراير بينها: «إسقاط الاستبداد والفساد، حرية كرامة عدالة اجتماعية»، فيما تظاهر العشرات في الدار البيضاء وطنجة، تلبية لدعوة «الجبهة الاجتماعية»، التي تضم أحزابا يسارية معارضة.