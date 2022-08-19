دنيا سمير غانم تنشر صورة من بروفات العرض المسرحي «آنستونا»

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورة تجمعها بالمخرج خالد خلال من بروفات العرض المسرحي «آنستونا».

وعلقت دنيا سمير غانم علي الصورة قائلة: «الأستاذ خالد جلال من بروفات مسرحية آنستونا إن شاء الله».

فيلم تسليم أهالي

ويعرض للفنانة دنيا سمير غانم حاليا في دور العرض فيلم «تسليم أهالي» والذي يشهد عودتها بعد سنوات غياب عن الأعمال الفنية، ويشاركها البطولة هشام ماجد، بيومي فؤاد ودلال عبد العزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

ويشهد الفيلم آخر ظهور فني للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز حيث تجسد في الفيلم دور موظفة حكومة تقع في غرام بيومي فؤاد وتنشأ بينهم قصة حب تتخللها مواقف كوميدية