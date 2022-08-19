«التعليم»: امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان بنظام «الأوبن بوك»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنهاء جميع الاستعدادات النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان، من خلال تجهيز اللجان والانتهاء من طباعة أوراق الأسئلة وتجهيز البابل شيت، علاوة على تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية ودورات المياه، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان بنظام الأوبن بوك

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان سوف تعقد بدءا من صباح غدٍ السبت الموافق 20 أغسطس وتنتهي 30 من الشهر نفسه، حيث تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك، ولكن دون السماح لأي طالب بدخول الكتاب المدرسي، ولكن سيتم توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب داخل اللجان، للاطلاع عليه، لافتا إلى أن أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته وليس الحفظ والحشو والتلقين.

امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان اختيار من متعدد

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان ستكون بنظام امتحانات الدور الأول، حيث ستكون الأسئلة في جميع المواد في الشعب الثلاثة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي اختيار من متعدد، ولن تحتوي الامتحانات على أي أسئلة مقالية، مشيراً إلى أن الامتحانات ستكون ورقيا عبر البابل شيت، موضحاً أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماماً ضد كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان إلكترونيا

وأضاف المصدر، أن أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان سيتم تصحيحها إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء، منوهاً إلى أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتابع كل صغيرة وكبيرة عن الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات، مشدداً على ضرورة عدم اصطحاب التليفون المحمول وسماعات البلوتوث والأقلام السحرية داخل اللجان، وأن جميع محاولات الغش سوف تواجه بكل صرامة.