الأسعار تبدأ من 10 جنيهات.. تفاصيل مهرجان المانجو في الإسماعيلية
كتب:
عمرو الورواري
10:01 ص | الجمعة 19 أغسطس 2022
المانجو في الإسماعيلية
ساعات قليلة وينطلق مهرجان الإسماعيلية للمانجو 2022 في دورته الأولى في شوارع المدينة مع إنشاء عدة نقاط لبيع المانجو بأسعار مخفضة للجمهور.
ويقدم «الوطن» أهم 10 معلومات عن المهرجان:
1- أعلنت الغرفة التجارية في الإسماعيلية عن إنشاء منافذ للبيع في منطقة نمرة 6 ونادي الفيروز وعدد من المناطق في مراكز الإسماعيلية على مدار عدة أيام لتوفير محصول المانجو للمواطنين.
الأسعار تبدأ من 10 جنيهات
2- بحسب سكرتير الغرفة ستبدأ الأسعار من 10 جنيهات تقريبا للمانجو الزبدية وستصل إلى 45 جنيها للمانجو الفص والعويس.
3- ينطلق مهرجان المانجو في الإسماعيلية في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة ويستمر لساعات بعد انطلاق الموكب من شارع محمد علي وحتى منطقة نمرة 6.
4- حددت محافظة الإسماعيلية عدة أماكن كجراج للسيارات، منها منطقة الملاحة ومنطقة النجدة ومكان استاد قناة السويس للتخفيف عن المواطنين.
5- أنهت محافظة الإسماعيلية كافة التجهيزات الخاصة بمهرجان المانجو ووزعت أماكن البيع على مدينة الإسماعيلية، لإتاحة المانجو بأرخص الأسعار.
6- بحسب مسؤولون في ديوان عام محافظة الإسماعيلية فأنه سيتم توزيع مانجو على المواطنين مجانا في شوارع الإسماعيلية خلال يومي المهرجان.
حضور 9 سفراء
7- بحسب مدير المهرجان احمد شجيع فإن سفراء 9 دول أعلنت حضور المهرجان وهم سفراء نيوزيلاند وإندونيسيا والفلبين وروسيا والسعودية ونيجيريا والأردن وسيريلانكا والهند.
8- خصصت محافظة الإسماعيلية منطقة لاستقبال الزوار من الشخصيات الهامة لشرح لهم معلومات عن المانجو والمحصول وإمكانية تصديرها إلى الخارج.
9- بحسب محافظ الإسماعيلية يهدف المهرجان إلى الترفيه والبحث عن فرص استثمار واعدة زراعية وصناعية في المحافظة.