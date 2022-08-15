لطفي نسيم: موسيماني «حرق» لاعبي الأهلي.. ومدرب الزمالك جريء

قال الكابتن لطفي نسيم، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك والمقاولون العرب السابق، إن الجماهير أصبحت ترى أن النادي الأهلي في غير مكانته التي اعتاد عليها كنادٍ كبير وعريق، لافتًا إلى أن تغيير المدرب في نصف الموسم من شأنه التأثير على الفرق الرياضية، إضافة إلى تلاحم المواسم.

«نسيم»׃ الأهلي «استُهلك» بسبب اللعب في أفريقيا

وأضاف «نسيم» في حوار في برنامج «بنصبّح عليك» على شاشة «القناة الثانية المصرية» أن النادي الأهلي «استُهلك» بسبب اللعب في أفريقيا، لافتًا إلى أنه على الرغم من نتائج موسيماني الجيدة، فإنه «حرق» اللاعبين بسبب الاعتماد على 15 لاعبًا فقط طوال الموسم، رغم وجود 30 لاعبًا بالإضافة إلى الناشئين.

«نسيم»׃ الناحية البدنية للنادي الأهلي «واقعة»

وأوضح لاعب منتخب مصر إلى أن اللاعبين المصريين غير معتادين على لعب مباراة كل 3 أيام، مشيرًا إلى أن لاعب مثل «أفشة» لاعب جيد إلا أنه ظهر بالمباريات الأخيرة غير قادر على تمرير الكرة نتيجة الاستهلاك البدني، متابعًا: «أن الناحية البدنية للنادي الأهلي واقعة».

ولفت إلى أن مدرب نادي الزمالك «عظيم» ولديه جرأة في الاعتماد على الناشئين، مشيرًا إلى صعوبة انسحاب النادي الأهلي من المسابقات المحلية، نتيجة التزامات النادي المالية نحو الرعاة، وهو ما دعاه للإشارة باللعب بالناشئين.