«الإفتاء» عن فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة: تنير بين الجمعتين

يوم الجمعة هو يوم العبادة والطاعة، ويحرص خلاله العديد من المسلمين على الاجتهاد في عبادة الله عز وجل من خلال أمور عدة، أبرزها اتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك، ولعل أبرز سنن النبي في يوم الجمعة هي قراءة سورة الكهف، فقراءتها لها فضل وأجر عظيم.

قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في إحدى فتاواها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة قد ورد في فضلها العديد من الآيات، كما لفتت إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».

ولفتت دار الإفتاء إلى ما ورد في «الأشباه والنظائر» لابن نجيم: [مما اختص به يوم الجمعة قراءة الكهف فيه] اهـ بتصرف، وقال ابن عابدين: [أي في يومها وليلتها والأفضل في أولها مبادرة للخير وحذرًا من الإهمال] اهـ، كما لفتت إلى ما ورد في "زاد المعاد" لابن القيم: [من خواص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف فيه.

وقت قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة

أما عن وقت قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، فكان الدكتور محمود عبدالسميع، قال في فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، إن وقت قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة بيدأ من غروب شمس يوم الخميس، ويستمر إلى غروب شمس يوم الجمعة، فأكد أن للمسلم أن يقرأ سورة الكهف في أي وقت خلال هذه الفترة، ويكون ثوابه كاملا.