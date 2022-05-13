لماذا أوصى النبي بقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟.. السر في 10 آيات

يوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع، فهو بمثابة العيد الأسبوعي لدى المسلمين، وقد خص الله عز وجل هذا اليوم بساعة إجابة لكل دعاء، كما أنه يمتاز بالخير والبركات الكثيرة، وفيه يحرص العباد على تقوى الله، إلى جانب اتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل أبرز ما أوصى به النبي الكريم هو قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة.

سنن النبي يوم الجمعة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة لما في هذه السورة من فضل كبير، مشيرة إلى ما ورد عن أبي سعيد الخدري، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ في يَوْمَ جُمُعَةٍ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ».

وأكدت الدار أن من أبرز فضائل سورة الكهف في يوم الجمعة هي أن الله يضيء للعبد بين الجمعتين، ومن فضائل هذه السورة أيضا، أنها تعصم قارئها من فتنة المسيخ الدجال، لاسيما قراءة الآيات العشر الأخيرة من السورة، إذ أشارت دار الإفتاء المصرية إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال».

فتنة المسيخ الدجال

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن في قراءة سورة الكهف العديد من الفضائل، ولعل كونها تعصم قارئها من فتنة المسيخ الدجال وهو من أبرز فضائل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، موضحة أن هناك العديد من الأحاديث التي يوضح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الحرص على قراءة سورة الكهف.

واستشهدت دار الإفتاء بما ورد عن أبي قلابة، إذ قال: «من حفظ عشر آيات من الكهف عصم من فتنة الدجال، ومن قرأ الكهف في يوم الجمعة حفظ من الجمعة إلى الجمعة، وإذا أدرك الدجال لم يضره وجاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر».