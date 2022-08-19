حلاق يطعن زبونًا بالمقص بسبب خلافات على «الدور» في المنوفية

شهد مركز «بركة السبع» في محافظة المنوفية اعتداء حلاق على طالب بمقص بسبب خلاف على أولوية الحلاقة، جرى نقل الطالب المصاب إلى مستشفى بركة السبع لتلقي العلاج اللازم، حيث أصيب بجرح نافذ في الصدر، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والقبض على المتهم وإخطار جهات التحقيق .

حلاق يطعن شابًا بمقص بسبب خلافات بينهما بالمنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز بركة السبع، تبين أن الحلاق الذي يُدعى «م. ص» اعتدى على طالب يُدعى «م. م» بالطعن في الصدر بالمقص، بسبب حدة في المناقشات بين الطرفين، وتمكنت وحدة مباحث مركز بركة السبع من إلقاء القبض على المتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بإصابة طالب بطعنة نافذة في الصدر، على خلفية مشاجرة مع حلاق على أولوية الحلاقة، وتم إلقاء القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

العثور على ربة منزل متوفاة داخل منزلها في شبين الكوم

على صعيد آخر، شهدت مدينة شبين الكوم العثور على ربة منزل متوفاة داخل منزلها وتعيش بمفردها واكتُشفت الوفاة عندما كان يزورها طليقها، حيث تبين إصابتها بمرض السكر وتعرضها في السابق لأكثر من غيبوبة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وسؤال طليقها وأسرتها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.