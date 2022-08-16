أخبار المنوفية.. مصرع 3 أشخاص وإصابة اثتين في 4 حوادث

شهدت محافظة المنوفية، عدد من الأحداث الهامة والحوادث على مدار الـ24 ساعة الماضية، والتي كان من بينها، مصرع شاب غرقا وإصابة ابن عمه في قرية بابل، ومصرع لحام صعقا بالكهرباء في مدينة منوف أثناء العمل، ومصرع طالب صعقا بالكهرباء في مركز السادات، بالإضافة إلى سائق في حادث اصطدام سيارة ملاكي وتوكتوك على طريق بحر سيف في مركز تلا.

مصرع شاب غرقا وإصابة آخر في تلا

لقي طالب يدعى «م.ا»، 18 سنة، مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله في مزرعة دواجن في مركز السادات بمحافظة المنوفية، بسب لمس احدي الوصلات الكهربائية غير المعزولة، حيث جري نقل جثته إلى المستشفى، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن سبب الوفاة ماس كهربائي نتيجة، وبسؤال أسرته أكدوا ذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

إصابة سائق توكتوك في حادث تصادم

وأصيب سائق توكتوك في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوكتوك على طريق بحر سيف في مركز تلا بالمنوفية، وعلي الفور انتقل رجال المرور ومسؤولي الوحدة المحلية، وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وجري نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتدمرت مركبة توكتوك وتهشمت واجهة السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع حداد صعقا في المنوفية

ولقي حداد يدعي «م.ا» مصرعه، صعقا بالكهرباء إثر ملامسته ليلك غير معزول في ماكينة اللحام، حيث توفي الحداد وفشلت محاولات إنقاذ حياته، وجري نقل الجثة إلى مشرحة منوف العام، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات في الواقعة.

حريق في توكتوك أمام إدارة شبين الكوم التعليمية

ونشب حريق في مركبة توكتوك أمام مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح أو إصابات، بينما تجمع العشرات من الأهالي في منطقة الحريق، وبسؤال مالك توكتوك أكد أن سبب الوفاة ماس كهربائي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.