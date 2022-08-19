العثور على جثمان سيدة داخل منزلها في المنوفية.. «طليقها اكتشف وفاتها»

استقبل قسم شرطة شبين الكوم في المنوفية، بلاغا يفيد بوفاة سيدة تدعى «ن.ع» داخل منزلها، وأثناء زيارة طليقها لها عثر عليها متوفاة داخل شقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

تفاصيل العثور على سيدة متوفاة داخل منزلها في شبين الكوم

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بقسم شبين الكوم، تبين أن المتوفاة تدعى «ن.ع»، 35 سنة، حاصلة على ليسانس آداب، ومقيمة بمفردها، وبسؤال طليقها أكد أنه أثناء زيارتها تبين وفاتها، وبسؤال أسرتها أكدوا أنها كانت تصاب بالغيبوبة نتيجة مرض السكر.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بوفاة سيدة داخل منزلها بدائرة القسم، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم تحرير محضر يحمل رقم 7193 إداري قسم شبين الكوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

تاجر يقتل شاب بسبب علاقة عاطفية مع ابنته في أشمون

على صعيد آخر، أقدم تاجر على التخلص من شاب بمدينة أشمون بسبب علاقة عاطفية مع ابنته، حيث قام بالتخلص منه بطعنة بسكين، وتمكنت الأجهزة الأمنية في مركز أشمون من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات في الواقعة.