عواصف وأمطار رعدية تودي بحياة شخصين في العاصمة الروسية.. «فيديو»

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 18 أخرين، صباح اليوم، إثر سقوط أشجار في العاصمة الروسية موسكو، بسبب عاصفة رياح قوية وهطول أمطار غزيرة تعرضت لها البلاد، بحسب وكالة أنباء «تاس»، الروسية.

In Sochi, due to heavy rains, the East Dagomys River overflowed its banks.

Cars were under water, on several streets the first floors of buildings were flooded. No casualties have been reported. Russia#Сочи #flood #flooding #floods pic.twitter.com/7p35ZxBz5V — BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) July 11, 2022

سوء الأحوال الجوية يُنهي حياة شخصين في موسكو

وذكرت الوكالة، أن شخصين لقيا مصرعهما، وأُصيب 18 أخرين بسبب سوء الأحوال الجوية، فضلا عن تسبب الأمطار الرعدية في اقتلاع نحو 255 شجرة في موسكو، ما أدى بدوره إلى وقوع أضرار جسيمة لـ 100 سيارة، وتعطيل حركة المرور على الطرق الرئيسية بالبلاد، في حين أصيب 6 أشخاص أخرين في المناطق المجاورة لموسكو، منهم طفلان جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج واقتلعت الرياح العاتية ما يقرب من 200 شجرة.

رياح وأمطار رعدية تضرب روسيا

يُذكر أن عاصفة رعدية قوية، ضربت مناطق عديدة بموسكو وضواحيها، الخميس الماضي، صاحبتها رياح قوية تسببت في سقوط بعض أسقف المنازل وتوقف مؤقت لحركة المرور، وذلك بشكل مفاجئ بعد أن شهدت روسيا طقس مائل للحرارة الشديدة، حيث وصلت درجات الحرارة 30 درجة مئوية.