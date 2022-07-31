عواصف ممطرة تضرب السعودية.. وتحذيرات للمواطنين بالابتعاد عن تجمعات المياه

ضربت عواصف رعدية ممطرة العاصمة السعودية الرياض، فيما استبشر أهالي المملكة خيرا بهذه الأمطار التي غسلت شوارع المدينة، وطالبت الإدارة العامة للدفاع المدني، المواطنين، بالابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية.

الدفاع المدني يدعو المواطنين للابتعاد عن المناطق المنخفضة

وأصدرت الإدارة العامة للدفاع المدني تنبيهًا بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها خلال هطول الأمطار من أجل سلامة المواطنين، وقالت في إنفوجراف عبر حسابها بموقع تويتر: «لسلامتك خلال هطول الأمطار.. ابتعد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية»، وذلك حسبما نقلت صحيفة المواطن السعودية.

منخفض سطحي متعمق يضرب السعودية

جاء ذلك بالتزامن مع ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية تتأثر بعواصف رعدية قوية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة، وذلك نتيجة وجود منخفض سطحي متعمق، ونشاط للرياح الجنوبية الشرقية الرطبة.