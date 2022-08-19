«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا عن المتحف المصري بالتحرير.. كنوز نادرة

عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرًا تلفزيونيًا عن المتحف المصري بالتحرير، الذي يعتبر أقدم متحف أثري في منطقة الشرق الأوسط، ويضم أكبر مجموعة من الآثار المصرية القديمة.

ويعرض المتحف مجموعة كبيرة من القطع الأثرية يمتد تاريخها إلى ما قبل الأسرات والعصرين اليوناني والروماني، وجرى افتتاحه في عهد الخديو عباس حلمي الثاني عام 1902.

لوحة «نارمر»

ويضم المتحف العديد من القطع التي لا مثيل لها، حيث تخلد لوحة «نارمر» توحيد مصر العليا والسفلى تحت إدارة ملك واحد، وهو الملك مينا، ويحتوي المتحف على مجموعة من التماثيل الرائعة لملوك مصر، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من البرديات والتوابيت والحُلي.

وفي سياق متصل بمشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير، تغير العرض الخاص بعدد من القطع الأثرية من أجل تسليط الضوء عليها، وإظهار الإبداعات الفنية لها، مثل تماثيل الملوك «زوسر، وخوفو، وخفرع، بالإضافة إلى منكاورع، ولوحتي أوز ميدوم، والقيشاني الأزرق».

تمثال الملك زوسر

وذكرت صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف، أن تمثال الملك زوسر تم تغيير مكان عرضه ليعرض في الدور الأرضي للمتحف في «فاترينة»، وذلك لأول مرة بجانب لوحة بلاطات القيشاني الأزرق، حيث عُثر عليها بجوانب الممرات التي تقع أسفل هرمه المدرج بسقارة، كما خضعت هذه اللوحة إلى أعمال الترميم والنقل قرابة الشهر.

وبدأت وزارة السياحة والآثار، تفعيل تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف المصري بالتحرير، وذلك في سبتمبر الماضي، حيث تحل محل نظام دفع التذاكر يدويًّا، في إطار سياسة التحول الرقمي الشامل.