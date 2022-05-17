مفاجأة لطلاب الإعدادية.. «تعليم القليوبية» تصدر قرارا بشأن امتحان مادة العلوم

يترقب العديد من أولياء أمور الطلاب في المرحلة الإعدادية بمحافظة القليوبية نتيجة سحب عينة عشوائية من أثني عشر إدارة تعليمية مختلفة لإجابات الطلاب في امتحان مادة العلوم، وذلك بعد إرسال عدد من الشكاوى والتظلمات لمديرية التربية والتعليم.

وأعلنت محافظة القليوبية، منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نتيجة عينة امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022.

إعادة توزيع درجات امتحان العلوم

وقالت محافظة القليوبية، منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم قرر إعادة توزيع الدرجات وفقا لمستويات الصعوبة على باقي الأسئلة حرصا على مصلحة الطلاب، بناء على التقرير الصادر من موجه عام المادة بالمحافظة.

وأوضحت المحافظة أن ذلك يأتي في إطار حرص اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على مصلحة الطلبة والطالبات؛ وبناء على التوجيهات الصادرة إلى مديرية التربية والتعليم تم عمل لجنة من قبل موجهي مادة العلوم، حيث تم تشكيل لجنة لفحص أوراق الإجابة، حيث تم سحب عينة عشوائية من الـ12 إدارة تعليمية، وذلك لـ474 ورقة إجابة تبين بها عدم توفيق العديد من الطلاب في بعض الفقرات التي تقيس المستويات العليا في التفكير.

شكوى عدد من الطلاب وأولياء الأمور

يذكر أن 113 ألفا و800 طالب وطالبة بالإضافة إلى 1700 من طلاب الإعدادية أدوا امتحان مادة العلوم بمحافظة القليوبية، واشتكى عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور من صعوبة امتحان العلوم الذي أداه الطلاب يوم الأحد ثان يوم لامتحانات الإعدادية، الموافق 15 مايو الجاري.

وتضمنت الشكاوى التي أرسلت إلى المديرية التعليمية بمحافظة القليوبية؛ أن امتحان مادة العلوم جاء طويلا ويحتاج إلى تفكير وتركيز بدرجة لا تتناسب مع وقت الامتحان.

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس المقبل الموافق 19 مايو، حيث يؤدي الطلاب والطالبات امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.